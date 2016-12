Menaces contre des lycées, une blague à 1 million d'euros

Interpellé mardi soir et placé en garde à vue pendant 48 heures, il a été mis en examen pour propagation de mauvaises nouvelles avec menaces, ce qui le rend passible de deux années d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende, moitié moins si l'excuse de minorité est retenue.

"Il y a des canulars qui ont un coût économique et financier", a-t-il rappelé à l'adresse d'éventuels imitateurs.

Le magistrat a évalué à un million d'euros le coût des heures de travail du personnel de justice et des forces de l'ordre mobilisés pour sécuriser les lycées du Bas-Rhin et tenter de retrouver l'auteur des menaces.

Jusqu'à 500 policiers et gendarmes avaient surveillé durant plusieurs semaines les 57 établissements et l'enquête elle-même a mobilisé plus d'une centaine d'officiers de police judiciaire.