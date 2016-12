Strasbourg passe au titre de transport sur smartphone

STRASBOURG (Reuters) - La Communauté urbaine de Strasbourg lance à partir de mardi une application mobile permettant d'acheter et de valider un titre de transport urbain à l'aide d'un téléphone portable, annonce la Compagnie des transports strasbourgeois.

Baptisée U'go, cette solution, déjà expérimentée sous d'autres noms à Nice et depuis une dizaine de jours à Caen, constitue un nouveau jalon dans le déploiement des services de paiement sans contact proposés par les opérateurs dans quelques agglomérations sous le label Cityzi.

Après le stationnement en voirie et le paiement chez les commerçants, le paiement sans contact s'appliquera aux usagers des autobus et des tramways strasbourgeois dans le cadre d'un partenariat entre la Compagnie des transports et quatre opérateurs de téléphonie mobile.