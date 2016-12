Pas de robes trop décolletées aux courses d'Ascot

Dans les tribunes "Grandstand", où la place la moins chère coûte 43 livres (50 euros), le code vestimentaire stipule ainsi que les robes laissant les épaules dénudées et les décolletés trop plongeants sont proscrits. Les jupes doivent avoir une longueur "décente" et les hommes porter chemise et cravate.

Ascot, localité du sud de l'Angleterre dont le programme hippique est étalé sur cinq jours à la mi-juin, est le temple de l'élégance et de l'extravagance de l'"establishment" où les femmes rivalisent de chapeaux à fleurs les plus excentriques et les hommes viennent, tout au moins dans la très chic Royal Enclosure, en chapeau haut de forme et queue de pie.