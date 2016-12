De YouTube au septième art pour des prisonniers philippins

Le film de 98 minutes, "Dance of the Steel Bars" (La danse des barreaux d'acier), a été tourné dans le centre de détention et de réhabilitation de la province de Cebu, sur une île des Philippines, avec les 750 prisonniers. Il conte l'histoire d'un Américain accusé à tort de meurtre et des liens qu'il tisse avec un autre détenu, doué pour la danse.