Le guitariste de Queen prend la défense des blaireaux menacés

LONDRES (Reuters) - L'ancien guitariste de Queen, Brian May, a pris la tête samedi d'une manifestation de protestation contre le projet des pouvoirs publics d'abattage de blaireaux dans le cadre de la lutte contre la propagation de la tuberculose bovine.

Quelque 5.000 protestataires, pour certains habillés aux couleurs noir et blanc caractéristiques de ce mammifère plantigrade, ont défilé dans les rues du centre de Londres.

Environ 5.000 blaireaux doivent être abattus à partir de samedi par des tireurs d'élite sur une période de six semaines dans deux régions du sud-ouest de l'Angleterre.

Cette campagne divise la campagne anglaise, opposant éleveurs déterminés à protéger leur bétail et leur niveau de vie et défenseurs de la cause animale qui parlent de cruauté inutile.