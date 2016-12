Un manuscrit de Samuel Beckett aux enchères chez Sotheby's

Les notes manuscrites de "Murphy", écrites entre août 1935 et juin 1936 entre Dublin et Londres, tiennent sur six cahiers de brouillon. Elles seront le point d'orgue d'enchères consacrées à l'histoire et la littérature anglaise organisée par la maison de ventes.

Le manuscrit a d'autant plus de valeur qu'à la fin de sa vie, Samuel Beckett avait expliqué que "Murphy" était une clé pour comprendre son oeuvre, comme ses pièces de théâtre "En attendant Godot" et "Oh les beaux jours" ou son roman "Molloy" par exemple.

Le manuscrit contient au moins huit versions abandonnées de la première et célèbre phrase du roman : "The sun shone, having no alternative, on the nothing new" ("le soleil brillait, n'ayant pas d'alternative, sur le rien de neuf", dans sa traduction française).