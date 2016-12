Bertolucci préfère les séries télévisées au cinéma hollywoodien

ROME (Reuters) - Bernardo Bertolucci, scénariste et réalisateur italien, est déçu par le cinéma hollywoodien qui l'a tant inspiré et dit préférer les séries télévisées comme "Mad Men".

Le choix des acteurs, juge-t-il, est plus pertinent et la réalisation meilleure que pour les grosses productions cinématographiques.

Bernardo Bertolucci, qui présidera le jury de la 70e Mostra de Venise du 28 août au 7 septembre, a reçu lundi soir le prestigieux prix McKim de l'Académie Américaine de Rome, le plus ancien centre d'études indépendantes sur les arts et les sciences humaines américain à l'étranger.

"Ma génération a eu une histoire d'amour avec la culture américaine, il n'y a aucun doute là-dessus. Un réverbère et une bouche d'incendie m'ont fait chanter sous la pluie", a déclaré le cinéaste, aujourd'hui âgé de 73 ans et qui se déplace en fauteuil roulant à cause d'un handicap physique apparu il y a une dizaine d'années.