Un octogénaire japonais atteint le sommet de l'Everest

KATMANDOU (Reuters) - Un Japonais de 80 ans, quatre fois opéré du coeur, a atteint le sommet de l'Everest jeudi, devenant ainsi la personne la plus âgée à avoir conquis le plus haut sommet de la planète.

Yuichiro Miura, qui a emprunté la voie traditionnelle sud-est ouverte par Edmund Hillary et Tenzing Norgay il y a 60 ans, a atteint le sommet de 8.848 mètres vers 09h00 du matin (03h00 GMT). Il était accompagné de trois autres Japonais, dont son fils, et de six sherpas népalais.