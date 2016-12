Le voleur rend l'urne, mais garde les pierres

Le malfaiteur s'était introduit dans le véhicule alors que son propriétaire jouait au golf, dans la banlieue de Tacoma, et était reparti avec deux valises.

L'une d'elle renfermait 3.000 pierres précieuses et une trentaine de bijoux en or et en argent. A l'intérieur de la seconde se trouvait une urne funéraire contenant les cendres du fils du propriétaire de la camionnette.