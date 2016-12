Alerte en Floride, les escargots géants attaquent

ORLANDO, Floride (Reuters) - La Floride a déclaré la guerre à l'une des espèces animales les plus destructrices au monde: l'escargot géant d'Afrique, un mollusque particulièrement vorace pouvant atteindre la taille d'un rat.

Un millier d'escargots sont ramassés chaque semaine dans le comté de Miami-Dade et près de 117.000 l'ont été depuis la découverte du premier escargot de ce type en septembre 2011, dit Denise Feiber, porte-parole du département de l'Agriculture et des services aux consommateurs de Floride.

Ces animaux s'attaquent à plus de 500 variétés de plantes, en gros "tout ce qui est vert et se trouve sur leur passage", souligne la porte-parole. Ils peuvent en outre transmettre à l'homme diverses maladies, dont une forme de méningite, même si aucun cas n'a pour l'instant été signalé aux Etats-Unis.

Les escargots géants apprécient particulièrement le stuc des maisons dans lequel ils puisent le calcium dont ils ont besoin pour leur coquille et pondent jusqu'à 1.200 oeufs par an dans les nids les plus accueillants.