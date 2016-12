Mélenchon dévoile son patrimoine...et ses mensurations

PARIS (Reuters) - Jean-Luc Mélenchon, qui avait qualifié la publication du patrimoine des élus "d'attrape-nigaud", a dévoilé jeudi avec une touche d'humour son patrimoine et en profité pour passer une annonce immobilière.

"Je m'appelle Jean-Luc Mélenchon. Je suis né le 19 août 1951 à Tanger au Maroc. Je mesure 1,74 m. Je pèse 79 kilos. Ma taille de chemise est 41/42. Ma taille de pantalon est 42. Je chausse du 42. Tous mes cheveux sont naturels et ils ne sont pas teintés", écrit le co-président du Parti de Gauche et ancien candidat à l'élection présidentielle de 2012 sur son blog.

"Je n'ai pas hérité d'un château où me loger, ni d'un parti politique créé par mon père", poursuit-il, dans une allusion implicite à la présidente du Front national Marine Le Pen. "Je ne fais pas semblant d'habiter Hénin-Beaumont, je n'ai ni voiture ni chauffeur. Mon père n'a jamais été condamné pour fraude fiscale. Aucun de mes conseillers n'ouvre de compte en Suisse pour des tiers."

"Je cherche à acheter plus grand dans mon quartier et je remercie ceux qui peuvent me faire une offre intéressante", écrit-il. "Je ne m'engage pas à inviter la presse à la pendaison de crémaillère."