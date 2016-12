Plus de 40.000 candidats pour six boulots en or

SYDNEY (Reuters) - Plus de 40.000 candidats du monde entier ont postulé à l'édition 2013 du "meilleur boulot du monde", compétition organisée par l'office australien du tourisme et inspirée d'une initiative lancée en 2009.

Cette année, ce sont six emplois, et non plus un seul, qui sont proposés dont celui de "chief funster" qui permettra à son lauréat de participer aux soirées les plus prisées de Sydney ainsi qu'à l'organisation de festivals dont le célèbre feu d'artifice du Nouvel An tiré depuis le port de la ville.