A Paris, des moutons en guise de tondeuses

PARIS (Reuters) - Paris s'apprête à confier pour la première fois l'entretien de ses pelouses à quatre moutons, sur un seul site pour le moment, afin de limiter l'usage d'engins mécaniques et de désherbants, une nouvelle étape vers une capitale plus "verte".

"On réduit aussi la dépense énergétique et le recours aux phytosanitaires", explique René Dutrey, responsable du projet et maire-adjoint de Paris chargé du développement durable.