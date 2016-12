Leicester ou York, quelle cathédrale accueillera Richard III?

La découverte du dernier souverain Plantagenêt d'Angleterre a mis un point final à cinq siècles de mystères et de légendes, dont l'une voulait que le corps du roi, tué à la bataille de Bosworth en 1485, ait été exhumé sous le règne de Henri VIII et jeté dans une rivière, et que sa tombe ait servi d'abreuvoir à chevaux.