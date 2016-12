Les apprentis-astronautes sont revenus sur terre

BORDEAUX (Reuters) - Quarante personnes soucieuses de réaliser leur rêve d'imiter les astronautes sont revenues sur terre vendredi après avoir participé au premier vol en apesanteur ouvert au public en Europe, le sourire aux lèvres et la tête dans les étoiles.

Ils avaient décollé deux heures plus tôt de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac dans un Airbus A300 "Air Zero G".

Le Centre national d'études spatiales (CNES), sa filiale Novespace et la société Avico ont inauguré ce vol qui a coûté à chacun des 34 hommes et six femmes présents à bord 5.980 euros.