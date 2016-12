Une rue portera le nom de José Mourinho au Portugal

LISBONNE (Reuters) - Une rue de Setubal au Portugal portera bientôt le nom de José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a annoncé jeudi la mairie de cette ville de 120.000 habitants dont le "Special One" est originaire.

"Il est, en toute objectivité, l'un des entraîneurs les plus prestigieux et les plus titrés du monde", a indiqué la mairie dans un communiqué.