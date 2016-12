"Twilight" triomphe aux Razzies, les anti-Oscars

L'an dernier, l'acteur comique Adam Sandler, grand habitué des Razzies, avait réussi le Grand Chelem, son film "Jack and Jill"/"Jack et Julie" remportant la totalité des récompenses. Piètre performance cette année, puisqu'il n'a obtenu que les prix du pire acteur et du pire scénario pour "That's My Boy"/"Crazy Dad", qui devrait sortir directement en DVD en France.