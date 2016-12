Steven Seagal forme des vigiles scolaires en Arizona

"Je suis ici pour essayer d'apprendre à ce 'posse' le maniement des armes et les arts martiaux afin de les aider à réagir plus vite et à protéger nos enfants", a-t-il dit à la presse lors de cette session de formation dans une école de Fountain Hills, près de Phoenix.

Joe Arpaio, qui s'est autoproclamé "Shérif le plus coriace des Etats-Unis", a réagi à la tuerie de Newtown, où vingt enfants de six et sept ans et sept adultes ont été abattus le 14 décembre dernier, en constituant un groupe de volontaires chargé de patrouiller dans les écoles de son comté de Maricopa.