Le mystère du corps de Richard III élucidé après 500 ans

L'ADN du squelette retrouvé sous un parking de Leicester, ville du centre de l'Angleterre, est identique à celui de Michael Ibsen, un fabricant de meubles d'origine canadienne installé à Londres et qui, selon des généalogistes, descend en ligne directe de la soeur de Richard III, Anne d'York, belle-soeur de Charles le Téméraire.

Cette découverte met un point final à cinq siècles de mystères et de légendes, dont l'une voulait que le corps du roi, tué dans la mêlée de la bataille de Bosworth, le 22 août 1485, ait été exhumé sous le règne de Henri VIII et jeté dans une rivière et que sa tombe ait servi d'abreuvoir à chevaux.