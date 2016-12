Une éventuelle panthère noire recherchée près de Nice

NICE (Reuters) - L'éventuelle présence d'une panthère noire en liberté à Villeneuve-Loubet, près de Nice (Alpes-Maritimes), va faire l'objet lundi de recherches dans un secteur boisé et escarpé de la commune, a-t-on appris auprès des gendarmes.

Les premières recherches menées dimanche par des gendarmes, des pompiers et des policiers municipaux n'ont rien donné et ont dû être interrompues à cause de l'obscurité.