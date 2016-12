Le Vendée Globe virtuel fait un réel tabac

Pour boucler son tour du monde, lui et ses concurrents ont réglé leur spi ou leur foc entre deux stations de métro via leur téléphone portable, ils se sont laissés porter par les vents du fin fond de leur canapé, se sont levés au beau milieu de la nuit pour virer de bord sur leur ordinateur, ont déchiré leur grand-voile sur une coupure de courant.

Pascal Théodet, 43 ans, de Chambéry, devenu marin sur son 'Maxourominou', rage aussi "après une invivable panne internet" qui lui a fait perdre 100.000 places en quelques jours" et l'a "fait distancer par (sa) mère sur 'Yes, we Can', retraitée, donc, bien plus disponible".