La gauche tentée par le futur, la droite par le passé, selon BVA

S'ils avaient une machine à voyager dans le temps, 54% des Français aimeraient aller vivre dans le passé et 46% dans le futur, mais les proportions varient beaucoup selon la proximité politique et l'âge.

Les plus personnes les plus âgées sont beaucoup plus nombreuses à préférer aller vivre dans le futur (63%) que les plus jeunes (41%).