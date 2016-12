Le premier portrait officiel de Kate jugé peu flatteur

LONDRES (Reuters) - Le premier portrait officiel de Kate Middleton, duchesse de Cambridge et épouse du prince William, a été dévoilé vendredi à la National Portrait Gallery de Londres.

Le tableau de grand format est l'oeuvre de Paul Emsley, qui a déjà tiré le portrait de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela et s'est basé sur des photos prises lors de deux séances de pose en mai et juin 2012.

Le musée a fait savoir que la duchesse, qui attend son premier enfant, et son mari ont pu admirer dans la matinée l'oeuvre et qu'ils se sont déclarés "très heureux" du résultat.

Ce n'est apparemment pas le cas de la blogosphère et des journaux britanniques.

Beaucoup reprochent au peintre d'avoir vieilli son sujet, qui est âgé de 31 ans, est diplômé d'histoire de l'art et est l'une des femmes les plus photographiées au monde depuis son mariage avec William, second dans l'ordre de succession au trône d'Angleterre après son père, le prince Charles.