"Twilight" et Adam Sandler cumulent les nominations aux Razzies

LOS ANGELES (Reuters) - L'ultime épisode de la saga "Twilight" et le dernier film d'Adam Sandler figurent parmi les longs métrages ayant recueilli mercredi le plus de nominations pour les Razzies Awards, qui récompensent les pires films de l'année.

Cette cérémonie créée en 1980 se veut un contre-pied à celle des Oscars - dont les nominations seront annoncées jeudi - et les lauréats se voient remettre une statuette représentant une framboise dorée.

"Twilight-Chapitre 5 : Révélation 2e partie" cumule 11 citations. Le dernier film d'Adam Sandler "That's My Boy" (qui devrait sortir directement en DVD en France sous le titre "Crazy Dad") est en compétition dans huit catégories.

Les deux longs métrages sont notamment en lice pour le titre de pire film de l'année, pour lequel ils vont devoir affronter "Battleship" (action/science-fiction), "The Oogieloves in the Big Balloon Adventure" (film familial interactif dont la date de sortie en France n'est pas encore connue) ainsi que la comédie "A Thousand Words" ("Mille mots"), avec Eddie Murphy.