Tennis: deux Monégasques jouent le tie-break le plus long

PARIS (Reuters) - Deux joueurs monégasques, Benjamin Balleret et Guillaume Couillard, ont joué dimanche le tie-break le plus long de l'histoire du tennis qui s'est terminé par 36 points à 34, annonce la Fédération internationale sur son compte Twitter.

Le plus long tie break datait de 1997 et d'un match du tournoi du Queen's, à Londres, entre Goran Ivanisevic et Greg Rusedski. Le Croate l'avait emporté par 20 points à 18 et avait gagné le match 4-6 6-4 7-6.