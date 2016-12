Un tribunal prononce l'euthanasie de deux éléphantes à Lyon

Le tribunal avait été saisi en urgence par le cirque Pinder, propriétaire de Baby et Népal, deux éléphantes âgées de 42 ans prêtées depuis 1999 au zoo de la ville.

La justice a retenu les arguments de la préfecture et de la mairie de Lyon, propriétaire du zoo, qui redoutent une contagion à l'homme de la tuberculose.

"Les animaux contaminés sont une bombe à retardement et font courir un risque sanitaire à leur entourage. Il y a un risque manifeste pour la santé publique", avait développé jeudi devant le tribunal Frédéric Zenati-Castaing, avocat de la Ville.

Les deux éléphantes sont placées à l'isolement depuis 2010, date des premiers tests positifs. Elles ne sont plus présentées au public et n'ont plus que des contacts très protégés avec leurs soigneurs.