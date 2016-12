"Diamants sur canapé" et "Matrix", trésors culturels américains

NEW YORK (Reuters) - Le Registre national du film américain a dévoilé mercredi sa liste annuelle de 25 films désormais classés "trésors culturels", allant de "Diamants sur canapé" de Blake Edwards avec Audrey Hepburn, à "L'Inspecteur Harry", immortalisé par Clint Eastwood devant la caméra de Don Siegel, en passant par "Matrix".

On y trouve également des classiques hollywoodiens, des documentaires et des films expérimentaux ou datant de la genèse du cinéma, comme "The Corbett-Fitzsimmons Title Fight" (1897).