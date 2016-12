Hollande prié de gracier les éléphantes Népal et Baby

PARIS (Reuters) - Népal et Baby, deux éléphantes du zoo de Lyon menacées d'euthanasie après avoir contracté la tuberculose, se retrouvent au sein d'une véritable affaire d'Etat.

Gilbert Edelstein a saisi la balle au bond et le recours sera examiné jeudi 20 décembre par la juridiction lyonnaise.

"J'ai confié des animaux en bonne santé, je souhaite qu'on me les rende en bonne santé", dit-il.

Il considère en effet que la maladie dont souffrent Baby et Népal se soigne et propose même de dépêcher à Lyon le docteur Florence Oliver-Courtois, spécialiste des pachydermes, pour leur administrer un traitement et suivre leur état de santé. Suite...