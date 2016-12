Le smartphone au service des taxis à New York

NEW YORK (Reuters) - Héler un taxi de la main risque prochainement d'être à New York un geste appartenant au passé.

Selon le règlement actuel, les quelque 13.000 voitures jaunes sillonnant Big Apple ne peuvent accepter que les passagers qui les hèlent dans la rue et ne peuvent être demandés à distance.

A partir de la mi-février, et pour une période d'essai d'un an, les futurs passagers pourront se mettre en contact avec un taxi dans un rayon de 800 mètres dans les quartiers situés au sud de Central Park et de 2,4 km dans le reste de la ville.