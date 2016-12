James Bond, toujours plus violent, selon une étude

(Reuters) - Si James Bond a bien le permis de tuer, plus les années passent et plus les aventures sur grand écran du célèbre espion britannique contiennent de scènes violentes, selon les conclusions d'une étude néo-zélandaise.

Les chercheurs ont regardé chaque épisode et compté le nombre d'actes violents montrés à l'écran. Entre le premier James Bond - "Dr. No" en 1962 - et l'avant-dernier, "Quantum of Solace" en 2008, ce chiffre a plus que doublé, passant de 109 à 250.