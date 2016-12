S'envoyer en l'air en apesanteur, un rêve bientôt réalisable

PARIS (Reuters) - Flotter en apesanteur sans aucune contrainte, devenir à notre tour l'astronaute qui nous faisait rêver enfant, ce sera possible dès 2013 pour le grand public.

Un rêve certes coûteux - 5.980 euros pour 2h30 de vol et cinq minutes cumulées en apesanteur - mais abordable comparé aux quelque 200.000 dollars (150.000 euros) facturés pour un vol suborbital par Virgin Galactic, la société du magnat britannique Richard Branson.

En 2013 et 2014, trois vols par an seront proposés à 40 aventuriers de l'espace répartis dans quatre cabines à bord d'un Airbus A300 Zero-G, acquis en 1996 par Novespace, filiale du Cnes, et réaménagé pour des vols paraboliques.