@pontifex, l'adresse Twitter du pape

CITE DU VATICAN (Reuters) - A 85 ans, le pape Benoît XVI a succombé à la tentation de Twitter sous l'adresse @pontifex et le chef de l'Eglise catholique, qui rassemble déjà de ce fait plus d'un milliard de fidèles, enverra son premier tweet le 12 décembre, à l'occasion de la fête de Notre-Dame de Guadalupe.

"Le choix de son adresse Twitter est judicieux. 'Pontifex' en latin signifie à la fois 'pape' et 'celui qui est le pont' entre les hommes et Dieu", a expliqué lors d'une conférence de presse Greg Burke, conseiller du Vatican pour les médias. "Le pape veut pouvoir atteindre tout le monde."

Dans ses premiers tweets, le pape répondra aux questions envoyées à #askpontifex. Les textes seront en espagnol, en anglais, en italien, en portugais, en allemand, en polonais, en arabe et en français. D'autres langues viendront ensuite s'y ajouter.

Au début, les tweets du pape seront tirés de son audience publique hebdomadaire, le mercredi, de sa bénédiction dominicale et de ses homélies à l'occasion des grandes fêtes catholiques. Le pontife réagira aussi aux grands événements mondiaux.

C'est Benoît XVI en personne qui enverra son premier message le 12 décembre mais ensuite les tweets seront rédigés par des conseillers, avant d'être relus et signés par le pape, qui ne sera lui-même abonné à aucun autre compte.

La page du chef de l'Eglise catholique sur Twitter est blanche et jaune, les couleurs de l'Etat pontifical, avec une photographie du Vatican et une de Benoît XVI. Lundi en début d'après-midi, son compte avait déjà plus de 35.000 abonnés.