L'humour US sur le "sexy" Kim Jong-un reste incompris en Chine

PEKIN (Reuters) - Le Quotidien du Peuple, organe du Parti communiste au pouvoir en Chine, a salué mardi avec enthousiasme le titre d'"homme le plus sexy de 2012" décerné à Kim Jong-un par un site internet américain, sans saisir manifestement l'aspect satirique de la distinction.

Sur son site, le journal s'est fendu d'un diaporama de 55 photos montrant le jeune dirigeant nord-coréen montant fièrement à cheval, se faire applaudir par les caciques du régime, pincer affectueusement les joues d'un enfant ou encore se faire admirer par une cohorte de jeunes femmes militaires tombées manifestement en pamoison.

"Avec son visage rond d'une beauté irrésistible, son charme juvénile et sa stature forte et robuste, cette coqueluche de Pyongyang est un rêve devenu réalité pour chaque femme", écrit le Quotidien du Peuple, reprenant mot pour mot l'article du site américain The Onion.

Le journal du PCC ne s'arrête pas là et reprend aussi les déclarations de l'une des rédactrices en chef de The Onion.

"Il a cette rare capacité à être à la fois complètement adorable et complètement macho", a dit Marissa Blake-Zweiber, citée par The Onion et par le Quotidien du Peuple.

Parmi les précédents lauréats du prix décerné par The Onion, on trouve le président syrien Bachar al Assad en 2011, année où il a commencé à réprimer par la force un soulèvement contre son régime, et le financier Bernard Madoff, condamné à 150 ans de prison pour fraude, l'année précédente.