Au Japon, le père Noël va à l'école

"Beaucoup d'enfants ne croient plus au père Noël, alors je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose... Père Noël, le retour !", explique Masaki Azuma.

Le matin, le maître apprend aux élèves à se mettre dans la peau de l'"homme en rouge" et à réaliser quelques tours de magie, indispensables pour s'attirer la sympathie d'enfants souvent timides et impressionnés.

Il faut aussi répondre aux questions des tout-petits, du style: "ma maison n'a pas de cheminée et elle a un système de surveillance vidéo, comment vas-tu faire pour entrer et me donner mes cadeaux ?".