Il saute à 39.045 mètres d'altitude et franchit le mur du son

Le parachutiste, âgé de 43 ans, s'est posé sans encombre dix minutes plus tard après avoir franchi le mur du son, battant ainsi trois records du monde: plus haut vol stratosphérique d'un homme à bord d'un ballon, plus haut saut stratosphérique, et franchissement du mur du son par la vitesse la plus rapide jamais atteinte en chute libre.