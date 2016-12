La barbe de Sarkozy, un indice politique, selon Bachelot

"Et ce n'est pas avec un look pareil qu'on reconquiert le cœur d'un électorat hanté par la respectabilité. Donc, CQFD, Nicolas Sarkozy a décidé de se consacrer à sa femme, à ses enfants, à son boulot, à ses conférences, à ses copains, au cinéma, au sport. Et il a bien raison!", ajoute-t-elle dans cette "missive" intitulée "Sarko la barbe!".