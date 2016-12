Puma lance des baskets écolos pour aider la nature et ses ventes

OSLO (Reuters) - Le fabricant allemand de vêtements de sport Puma a annoncé lundi le lancement d'une série de chaussures et de vêtements biodégradables, une initiative autant destinée à protéger la nature qu'à refaire son retard sur ses rivaux Nike et Adidas.

La société Puma, saluée par des rapports de l'Onu pour ses efforts en matière environnementale, a également annoncé qu'elle allait prendre encore plus en compte l'impact de ses activités en matière de pollution de l'air, de production de gaz à effet de serre, de déchets, et d'utilisation de terre et d'eau.