Arnaud Montebourg en excès de vitesse pour la cause électrique

"Oui, je me suis permis un léger excès de vitesse car je voulais que la France sache qu'avec une voiture électrique, on est exactement comme dans une voiture thermique. C'est la même puissance, la même nervosité", a dit Arnaud Montebourg jeudi lors d'un déplacement à Figeac, dans le Lot.

"Je me suis permis d'aller à 66 km/heure. C'est vraiment un excès que, j'espère, on me pardonnera !", a-t-il plaisanté.