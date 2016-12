Les pistolets de Bonnie & Clyde vendus 500.000 dollars

LITTLETON, New Hampshire (Reuters) - Deux pistolets découverts sur les cadavres de Bonnie Parker et Clyde Barrow, le couple mythique de hors-la-loi du début des années 1930, ont été vendus aux enchères pour un demi-million de dollars dimanche dans le New Hampshire.

Bonnie Parker et Clyde Barrow ont été tués en mai 1934 en Louisiane par un groupe de Texas Rangers et de policiers de l'Etat. Elle avait 23 ans, il en avait 25.

La traque de ce couple qui laissait derrière lui des photos glamour avait captivé l'Amérique au plus fort de la Grande dépression. De 1932 à 1934, on leur a attribué treize meurtres et de nombreux braquages de banques, d'enlèvements et de vols de voiture.