Chuck Norris voulait prendre un pont, il a pris une veste

Consultés cet été via internet sur le nom à donner à ce pont piéton et cycliste enjambant la rivière Morava, à la frontière avec l'Autriche, les habitants ont voté à 12.599 voix en faveur de Chuck Norris, acteur américain de films d'action devenu le symbole ringardisé d'une certaine forme de virilité et d'invincibilité.