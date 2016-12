Les préservatifs "from Condom" condamnés

BORDEAUX/TOULOUSE (Reuters) - La marque de préservatifs "The Original Condom Company", qui se revendiquait de Condom, dans le Gers, mais fabriquait ses produits en Malaisie, a été condamnée à verser 10.000 euros de réparations à la ville gasconne pour mention trompeuse.

Selon le texte du jugement de fin août, que Reuters s'est procuré, le tribunal de grande instance de Bordeaux a aussi ordonné "l'annulation partielle de la marque 'The Original Condom Company, from Condom, France' (...) en ce qu'elle comporte la mention trompeuse 'from Condom, France'".