Une galerie norvégienne perd un Rembrandt envoyé par la poste

OSLO (Reuters) - Parce qu'elle voulait faire des économies en coursiers et en assurances, une galerie d'art norvégienne a perdu une gravure de Rembrandt d'une valeur d'au moins 5.400 euros, envoyée par la poste et jamais reçue, a déclaré jeudi son gérant.

La galerie Soli Brug de Greaaker, à 80 km au sud d'Oslo, avait acheté à un revendeur britannique une copie de "Lieven Willemz, van Coppenol, maître écrivain", une gravure à l'eau-forte, pointe sèche et burin de l'artiste néerlandais, réalisée en 1658.

"Elle vaut entre 40.000 et 50.000 couronnes (5.400 et 6.800 euros) et les services postaux ne nous offrent qu'une compensation de 500 à 1.000 couronnes (68 à 136 euros)."