Les gibbons, divas de la jungle

L'expérience a montré que, comme de véritables professionnels, les gibbons étaient capables d'amplifier les sons les plus aigus en ajustant leur appareil vocal, bouche et langue comprises.

Le chant est extrêmement important pour les gibbons qui communiquent ainsi à travers une végétation dense et la portée de leurs échanges, décrits par les primatologues comme des "duos", peut atteindre deux kilomètres.

"Nos données indiquent que les mécanismes acoustiques et physiologiques utilisés par les gibbons pour chanter sont similaires à ceux utilisés par les sopranos, une technique lyrique professionnelle", écrivent Takeshi Nishimura et ses collègues dans un article publié jeudi dans l'American Journal of Physical Anthropology.