Une galette en chocolat

Le disque, conservé au froid, peut être joué une vingtaine de fois sur un phonographe et il en fabrique à raison de deux par jour.

"Ca souffle et ça craque, mais tous ceux qui se souviennent des vieux disques savent que c'est normal et beaucoup trouvent cela romantique", explique Biskic, qui envisage désormais de sortir un album complet et une cassette chocolatés.