LONDRES (Reuters) - Le tempo parfait des sixtes et des quartes d'Aron Szilagyi lui a donné la médaille d'or dans le sabre masculin dimanche mais la joie de ce premier trophée a été gâchée par un massacre musical de l'hymne hongrois.

Les dirigeants du Comité national olympique hongrois se sont plaints que l'hymne enregistré par le London Philharmonic Orchestra aux célèbres studios d'Abbey Road il y a plus d'un an avait été joué à contretemps de son rythme lent et mélodieux.