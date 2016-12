Près de trois humains sur quatre vont regarder les JO

NEW YORK (Reuters) - Près des trois quarts de la population mondiale ont l'intention de regarder au moins un événement des Jeux olympiques de Londres, selon un sondage publié mercredi.

Quelque 72% des 18.000 adultes interrogés dans 24 pays ont répondu qu'ils allumeraient leur télévision pour suivre les Jeux entre la cérémonie d'ouverture vendredi et de clôture le 12 août, 20% précisant qu'ils regarderaient plus particulièrement l'athlétisme et le football.