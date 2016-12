Un toast rabougri, mais royal, vendu 295 euros aux enchères

Une ancienne employée du palais a soigneusement conservé ce modeste souvenir du mariage célébré le 29 juillet 1981 et suivi par 750 millions de personnes à travers le monde.

"A l'époque, ma fille était domestique au palais et l'une de ses tâches consistait à retirer le plateau du petit déjeuner du Prince Charles de sa chambre", a-t-elle déclaré dans un communiqué.

"J'étais avec elle dans le couloir et j'ai vu que le Prince Charles avait laissé une tartine sur le plateau. J'avais pensé conservé un souvenir du mariage, j'ai vu le toast et je me suis dit: 'Pourquoi pas'?"