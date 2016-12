Au Brésil, la lecture adoucit la peine

Les prisonniers de ces établissements pénitentiaires dans lesquelles sont incarcérés quelques-uns des plus célèbres criminels du pays pourront étudier une douzaine d'oeuvres littéraires, philosophiques, scientifiques ou classiques et réduire ainsi leur peine de 48 jours maximum par année, a annoncé le gouvernement.

Ils disposeront de quatre semaines pour lire chaque livre et devront rédiger une dissertation "respectant l'usage des paragraphes, de l'orthographe, des marges et lisiblement présentée", peut-on lire lundi dans le Journal officiel.

"Tout détenu peut sortir de prison plus éclairé et avec une vision plus grande du monde", a assuré Andre Kehdi, avocat à Sao Paulo, qui pilote un projet de donation de livres pour les prisons.