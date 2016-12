Un animateur belge à l'antenne pendant 185 heures d'affilée

BRUXELLES (Reuters) - Un animateur belge a battu le record du monde de la plus longue émission de radio, en restant à l'antenne huit jours et sept nuits.

"C'est génial, mais maintenant la seule chose à laquelle je pense c'est dormir, dormir, dormir", a déclaré Peter Van de Veire lundi soir après un marathon radiophonique de 185 heures terminé par le titre "Should I Stay or Should I Go" des Clash.