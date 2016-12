Le clan Ewing de retour sur les écrans

LOS ANGELES (Reuters) - Plus de vingt ans après leur dernière apparition, les Ewing, J.R. en tête, seront de retour mercredi sur la chaîne câblée américaine TNT qui ressuscite une des séries les plus médiatisées de l'histoire de la télévision: "Dallas".

Elle reprend une partie de la distribution originale (Larry Hagman retrouve évidemment son rôle de J.R., Linda Gray reprend Sue Ellen et Patrick Duffy réincarne Bobby) mais leur adjoint une nouvelle génération, celle des fils respectifs de J.R. et de Bobby Ewing, John Ross (Josh Henderson) et Christopher (Jesse Metcalfe), et leurs fiancées.